Infinity Natural Resources A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Infinity Natural Resources A hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet.

Infinity Natural Resources A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 129,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 74,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at