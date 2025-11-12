Infinity Natural Resources A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Infinity Natural Resources A gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 79,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at