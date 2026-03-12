Infinity Natural Resources A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Infinity Natural Resources A lud am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 USD, nach -0,090 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 117,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,890 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Infinity Natural Resources A 0,840 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Infinity Natural Resources A im vergangenen Geschäftsjahr 356,43 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infinity Natural Resources A 259,02 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at