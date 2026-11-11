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11.11.2026 06:31:29
Infinity Natural Resources A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Infinity Natural Resources A gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infinity Natural Resources A 0,650 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 197,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 147,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infinity Natural Resources A einen Umsatz von 79,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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