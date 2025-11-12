InFinT Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

InFinT Acquisition A lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,73 Prozent auf 10,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

