InFinT Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

InFinT Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte InFinT Acquisition A -0,130 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat InFinT Acquisition A im vergangenen Quartal 10,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte InFinT Acquisition A 11,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at