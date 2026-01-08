InflaRx Aktie
WKN DE: A2H7A5 / ISIN: NL0012661870
|
08.01.2026 18:22:14
InflaRx Plans Workforce Reduction, Targets Mid-2027 Cash Runway
This article InflaRx Plans Workforce Reduction, Targets Mid-2027 Cash Runway originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InflaRx N.V. Registered Shs
|
06.08.25
|Ausblick: InflaRx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)