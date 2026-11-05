InflaRx: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

InflaRx hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

InflaRx hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,210 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at