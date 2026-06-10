Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
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10.06.2026 18:48:36
Inflation Accelerates to Fastest Pace in 3 Years as Energy Prices Bite
Companies appear hesitant to pass those price increases on to weary consumers, whose wages aren’t keeping up.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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