Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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15.04.2026 20:38:00
Inflation and Private Credit Are Flashing Warning Signs at the Same Time. Here Is What That Combination Could Mean for Your Portfolio.
Despite persistent recession fears and consumer pessimism, the stock market has actually done quite well for investors over the last three years. Even if you include the March drop prompted by the war in Iran, the S&P 500 is still up nearly 30% in the past year alone.But all that could change. Even though stocks have proven resilient to inflation, both inflation and private credit are flashing warning signs right now. Here's how that could spell trouble for your portfolio.Most corporate lending takes place in the public markets through bank loans or bonds, which can then be sold and traded. But there's another way for a business to access capital: Private credit from an asset manager, hedge fund, or other financial company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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