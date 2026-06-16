PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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16.06.2026 12:13:00
Inflation bei Lebensmitteln: Deutsche Haushalte gaben 2023 im Schnitt 335 Euro pro Monat aus
Lebensmittel sind in den vergangenen Jahren besonders teuer geworden, ihr Anteil an den privaten Konsumausgaben ist aber erstaunlich stabil. Besonders viel Geld fließt für Fleisch und Fisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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