Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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13.04.2026 09:54:00
Inflation Could Hit 4.2% This Year: 3 Stocks to Buy Now to Protect Your Portfolio
Inflation could soar more than the Federal Reserve is admitting. That's the conclusion of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in its April 2026 report. While the Fed projects U.S. inflation this year at 2.7%, the OECD expects it to reach 4.2% due to the Iran war and the Trump administration's tariffs. This isn't good news for most stocks. Higher inflation can cause customers to spend less, leading businesses to generate lower revenue and earnings. However, some stocks are practically inflation-proof investments. Here are three stocks to buy now to protect your portfolio.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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