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12.08.2026 20:04:27
Inflation Eased Slightly in July, but Prices Remain Elevated as War Drags On
Though energy prices fell last month after their spring surge, other factors pushed up costs as the Fed considers raising interest rates.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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