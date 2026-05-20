RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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20.05.2026 12:34:00
Inflation falls to 2.8% but is expected to rise from here
Energy prices were lower due to the government's energy bill support package and lower wholesale prices before the Iran war.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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