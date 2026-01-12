CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
|
12.01.2026 19:24:00
Inflation hasn’t gone away. CPI likely to show sticky prices and delay next Fed interest-rate cut.
The December U.S. jobs report was just good enough to persuade investors the Federal Reserve won’t cut interest rates again in January. Stubborn inflation could ensure the Fed stands pat.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CPI CorpShs
Analysen zu CPI CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!