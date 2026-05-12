Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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12.05.2026 10:32:13
Inflation im April: Preistreiber Nummer eins bleibt Energie
Der Iran-Krieg hat das Leben in Deutschland stark verteuert. Im April stieg die Inflationsrate fast auf drei Prozent. Vor allem in einem Bereich haben die Preise stark angezogen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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