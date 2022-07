Inflation im Euro-Raum auf Rekordwert - EZB kurz vor historischer Zinswende

Berlin/Brüssel (Reuters) - Der rasante Anstieg der Energiepreise hat die Inflation im Euro-Raum auf ein neues Rekordniveau getrieben und setzt die EZB damit unter Zugzwang.

Die Verbraucherpreise legten im Juni um 8,6 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag erklärte und damit eine erste Schätzung bestätigte. Im Mai hatte die Teuerung bereits bei 8,1 Prozent und im April bei 7,4 Prozent gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB), die voraussichtlich am Donnerstag die Zinswende angehen wird, verfehlt damit ihr Inflationsziel deutlich. Sie strebt zwei Prozent Teuerung als optimalen Wert für die Wirtschaft an.

Nach mehr als einem Jahrzehnt einer ultralockeren Geldpolitik wollen die Währungshüter erstmals wieder ihre Zinszügel straffen. Angesichts der Rekordinflation, trüber Konjunkturaussichten und der jüngsten Euro-Schwäche ist laut Insidern eine kräftige Zinsanhebung um einen halben Prozentpunkt nicht ausgeschlossen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte jedoch nur eine Anhebung aller drei Schlüsselzinsen um jeweils 0,25 Prozentpunkte in Aussicht gestellt und für September einen womöglich noch kräftigeren Zinsschritt.

Laut Eurostat kletterten im Juni die Preise für Energie zum Vorjahr um 42 Prozent, nach einem Preisschub von 39,1 Prozent im Mai. Die Preise für unverarbeitete Lebensmittel zogen im Juni um 11,2 Prozent an, Dienstleistungen verteuerten sich um 3,4 Prozent. Klammert man Energie aus, lag die Jahresteuerung im Juni nur bei 4,9 Prozent. Von Mai auf Juni stiegen die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent.

