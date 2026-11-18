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18.11.2026 12:17:00
Inflation im Euroraum steigt auf 4,0 Prozent: Was das jetzt für Ihr Geld bedeutet
Die jährliche Inflationsrate stieg auf 4,0 (September: 3,8) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 4. November. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent an.
Die so genannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, stieg im Oktober ebenfalls. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) erhöhte sich auf 2,6 (2,5) Prozent. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.
Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Oktober in der Gesamtrate um 0,5 Prozent, in der Kernrate betrug die Steigerung 0,3 Prozent. In der ersten Veröffentlichung waren Raten von 0,4 Prozent und 0,3 Prozent genannt worden.
DJG/apo/hab
DOW JONES
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Bildquelle: RAGMA IMAGES / Shutterstock.com
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