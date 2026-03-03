03.03.2026 09:41:00

Inflation im Februar auf 2,2 Prozent gestiegen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Details, Statement OeNB zu ---------------------------------------------------------------------

Die Inflation ist im Februar laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Damit fällt sie höher aus als zu Jahresbeginn, im Jänner lag die Teuerung bei 2,0 Prozent. Grund waren die Energiepreise, die die Inflation weniger stark gedämpft haben als noch im Jänner. Stärkster Inflationstreiber waren erneut die Dienstleistungen, die sich um 4,0 Prozent verteuerten. Im Jänner lag das Preisplus bei 3,8 Prozent.

Zudem stiegen die Preise für Lebensmittel, Tabak und Alkohol um 3,0 Prozent und damit stärker an als im Monat zuvor. Insbesondere seien Zigaretten im Februar deutlich teurer geworden, schreibt die Statistik. Aufgrund der höheren Tabaksteuer in Österreich ab Februar hatten in den vergangenen Wochen Anbieter wie Japan Tobacco International (JTI) und Philip Morris ihre Preise nach oben geschraubt.

Kerninflation bei 2,8 Prozent

Industriegüter wurden im Februar laut Statistik Austria um 0,7 Prozent teurer. Die sogenannte Kerninflation, die nur die Bereiche Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, lag bei 2,8 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat Jänner legte die Teuerung um 0,8 Prozent zu.

OeNB-Kocher: Unsicherheit um Energiepreise

Die Energiepreise dämpfen aktuell zwar die Inflation, die Entwicklungen im Nahen Osten sorgen jedoch laut der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) für Unsicherheit. "Über steigende Öl- und Gaspreise und Störungen globaler Lieferketten könnten sowohl die Inflationsentwicklung als auch die Investitionsdynamik und das Wirtschaftswachstum in der nächsten Zeit beeinträchtigt werden", sagte OeNB-Gouverneur Martin Kocher in einem Statement zur APA.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0278-26, Format noch offen) bel/cri

WEB http://www.statistik.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen