|Konjunkturdaten
|
26.06.2026 11:15:00
Inflation im Großraum Tokio steigt erstmals nach sechs Rückgängen in Folge
Analysten hatten den Anstieg der Teuerung im Juni auf 1,6 Prozent im Schnitt erwartet. Die Inflation näherte sich damit wieder der von der japanischen Notenbank angepeilte Zielmarke von zwei Prozent.
Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Großraum Tokio ist der Anstieg etwas stärker als erwartet ausgefallen. Hier lag die Teuerung im Juni bei 1,7 Prozent, nach 1,4 Prozent im Monat zuvor. Analysten hatten eine Jahresrate von 1,6 Prozent erwartet.
Die Preisdaten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes. Zuletzt hatte die japanische Notenbank den Leitzins in der vergangenen Woche angehoben, von zuvor 0,75 Prozent auf 1,0 Prozent.
/jkr/stk
TOKIO (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.