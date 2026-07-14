|Erleichterung
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14.07.2026 14:57:00
Inflation in den USA sinkt deutlicher als gedacht - Zinssorgen nehmen ab
Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,5 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im Mai hatte die Inflationsrate noch bei 4,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 3,8 Prozent gerechnet. Gedämpft wurde die Inflationsentwicklung durch einen schwächeren Anstieg der Energiepreise. In den vorangegangenen Monaten hatten die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise die Inflation nach oben getrieben. Die US-Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.
/jsl/la
WASHINGTON (dpa-AFX)
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