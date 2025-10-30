30.10.2025 14:07:38

Inflation in Deutschland lässt wieder nach: 2,3 Prozent im Oktober

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Teuerung in Deutschland hat wieder etwas an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,4 Prozent Inflation im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/als/DP/jha

