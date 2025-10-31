31.10.2025 09:14:38

Inflation in Frankreich bleibt schwach

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich bleibt die Inflation im europäischen Vergleich schwach. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Oktober im Jahresvergleich um 0,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit schwächte sich die Inflation in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wieder ab, nachdem die Teuerungsrate im September auf 1,1 Prozent gestiegen war.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise geringfügig um 0,1 Prozent zu, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Im September waren sie noch deutlich um 1,1 Prozent gefallen. Analysten hatten die Preisentwicklung im Oktober so erwartet.

Preistreiber waren Kosten für Dienstleistungen, die sich im Jahresvergleich um 2,4 Prozent verteuert haben. Deutliche Rückgänge gab es im Oktober hingegen bei den Kosten für Energie und für frische Lebensmittel.

Im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone ist die Inflation in Frankreich schwach. In Deutschland lag die Inflationsrate im Oktober laut Daten vom Donnerstag deutlich höher bei 2,3 Prozent. In der gesamten Eurozone wird für Oktober eine Teuerung von 2,1 Prozent erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an./jkr/mis

