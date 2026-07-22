|Verbraucherpreise
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22.07.2026 08:23:39
Inflation in Großbritannien sinkt - Zinshoffnungen erhalten neuen Schub
Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch 2,8 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Teuerung auf 2,7 Prozent gerechnet. Der Juni-Anstieg war der geringste seit März 2025.
/zb/mis
LONDON (dpa-AFX)
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