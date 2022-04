Inflation in Österreich so hoch wie zuletzt vor 40 Jahren

Wien (Reuters) - Der Ukraine-Krieg treibt die Teuerung in Österreich weiter in die Höhe.

Die Inflationsrate kletterte im März im Jahresvergleich auf 6,8 Prozent, teilte die Statistik Austria am Donnerstag in einer Schnellschätzung mit. Das ist der höchste Wert seit November 1981. Haupttreiber seien weiterhin die Energiepreise. "Das Leben in Österreich hat sich nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine so stark verteuert wie seit über 40 Jahren nicht mehr", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Ähnlich hoch war die Inflation zuletzt im November 1981 mit 7,0 Prozent.

Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 2,1 Prozent. Ausschlaggebend für die Teuerung im März sei ein Preissprung bei Treibstoffen gewesen, die schon bisher starke Preistreiber gewesen waren, erklärten die Statistiker. Die Preise für Haushaltsenergie seien ebenfalls weiter gestiegen, besonders massiv die Heizölpreise, die sich im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als verdoppelt hätten. Ohne Teuerungen für Treibstoffe und Heizöl läge die Inflation bei 4,7 Prozent.

