Inflation in Österreich verharrt bei über vier Prozent

Wien (Reuters) - Die Inflation in Österreich bleibt auf ihrem bisherigen Niveau.

Einer Schnellschätzung der Statistik Austria zufolge lag die harmonisierte Inflationsrate (HVPI) im März bei 4,2 Prozent, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Das entspricht dem Wert vom Vormonat Februar von ebenfalls 4,2 Prozent. "Die Inflation bewegt sich weiterhin über der Vier-Prozent-Marke", sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas.

In Restaurants, aber auch in einigen anderen Bereichen sei die Teuerung etwas geringer als zuletzt ausgefallen. Allerdings würden sich die Strom- und Treibstoffpreise im Jahresvergleich nicht mehr preisdämpfend auswirken wie in den Vormonaten, sondern leicht preistreibend, sagte Thomas.

Österreich liegt damit bei der Teuerung weiterhin über anderen EU-Ländern. In Deutschland betrug der Preisanstieg im März 2,2 Prozent. Billigere Energie und Nahrungsmittel haben die Inflation auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren gedrückt.

