Inflation in Polen im Juli bei 15,6 Prozent

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen hat sich der Preisauftrieb im Juli weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15,6 Prozent, wie die zentrale Statistikbehörde am Freitag in Warschau mitteilte. Im Juni hatte die Teuerungsrate im Jahresvergleich bei 15,5 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise im Juli um 0,5 Prozent.

Besonders gestiegen sind die Preise für Lebensmittel und nicht alkoholische Getränke: Für sie mussten die Verbraucher rund 26,6 Prozent mehr ausgeben als im Juli 2021. Bis zum Ende des Jahres werde die Inflationsrate zweistellig bleiben, prognostizieren die Analysten vom Polnischen Wirtschaftsinstitut. Sie erwarten, dass die Preise im August noch etwas anziehen werden. Im viertel Quartal werde die Inflationsrate dann leicht zurückgehen./dhe/DP/jsl