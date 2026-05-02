Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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02.05.2026 21:36:00
Inflation Is Back Above 3%. Here's the Retirement Income Strategy That Holds Up Best.
For many people, planning for retirement means figuring out what their expenses will look like and contributing regularly to an IRA or 401(k) plan. But there's an important thing you must factor into your retirement calculations -- inflation.This especially holds true for retirees today. In March, the Consumer Price Index rose 3.3% on an annual basis. That increase was largely fueled by rising oil prices stemming from the Iran conflict.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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