Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|
16.06.2026 12:00:00
Inflation Is Heating Up Again. Here's What It Means for Auto Insurers Progressive and Allstate.
After spending the past couple of years raising rates to catch up with soaring claim costs, auto insurers may be facing another test.The Consumer Price Index rose 4.2% in May from a year earlier, marking the highest inflation reading in three years. Although much of the increase was driven by energy prices, several categories that directly affect auto insurers remain elevated, including vehicle repair costs, maintenance expenses, and used car prices. Vehicle maintenance and repair costs rose 6.1% year over year in May, while used vehicle prices ticked higher after months of declines.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allstate Corp.
|
16.06.26
|S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.06.26
|S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
02.06.26
|S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.05.26
|S&P 500-Wert Allstate-Aktie: Über diese Dividende können sich Allstate-Anleger freuen (finanzen.at)
|
26.05.26
|S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)