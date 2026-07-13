Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.07.2026 20:13:00
Inflation is primed to fall for the first time in 6 years. Will high prices drop too?
A surge in U.S. inflation to a three-year high has begun to recede, but life isn’t going to get more affordable for Americans anytime soon.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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