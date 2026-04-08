Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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08.04.2026 19:56:00
Inflation isn’t going to slow anytime soon, even if the Iran cease-fire holds. Here’s why.
The ceasefire with Iran has driven oil prices lower, but the cost of the conflict is primed to show up quite visibly on Friday in the latest monthly snapshot of consumer prices. Nor is inflation likely to wane anytime soon.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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