CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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12.05.2026 14:33:00
Inflation jumps to 3-year high, CPI shows, and that’s not the end of it
The U.S. inflation rate leaped to a nearly three-year high of 3.8% in April because of higher gas prices — and the pain for consumers isn’t going away soon.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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