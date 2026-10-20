Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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20.10.2026 12:45:00
Inflation Just Hit 3.7%. Here's Why Walmart and Costco Could Be the Biggest Winners.
Prices just accelerated again, and that's not great news if you're the one filling up the gas tank or ringing up groceries. It feels like every month, my wallet buys fewer groceries and less gas. It's hard times for all. But it's worth asking a different question than most people do when a hot inflation print hits: which companies actually get stronger while everyone else's budget gets squeezed?
Two of the biggest names in American retail, Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco Wholesale (NASDAQ: COST), have built their entire business models around exactly this moment, and the latest numbers from both suggest it's working.
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