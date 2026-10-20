Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 12:45:00

Inflation Just Hit 3.7%. Here's Why Walmart and Costco Could Be the Biggest Winners.

Prices just accelerated again, and that's not great news if you're the one filling up the gas tank or ringing up groceries. It feels like every month, my wallet buys fewer groceries and less gas. It's hard times for all. But it's worth asking a different question than most people do when a hot inflation print hits: which companies actually get stronger while everyone else's budget gets squeezed?

Two of the biggest names in American retail, Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco Wholesale (NASDAQ: COST), have built their entire business models around exactly this moment, and the latest numbers from both suggest it's working.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten

Analysen zu Walmart

mehr Analysen
21.08.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.08.26 Walmart Buy UBS AG
21.08.26 Walmart Kaufen DZ BANK
21.08.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 33 640,00 0,96% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 883,30 -0,52% Costco Wholesale Corp.
Hit Co.,Ltd. Registered Shs 855,00 -2,51% Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Walmart 104,70 -1,23% Walmart
Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 10 690,00 0,19% Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen