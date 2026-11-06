Inflation Just Hit 3.7%. History Says to Own Companies That Can Do This 1 Thing.

Investors won't get a fresh inflation update for another week. However, the trend has been strikingly clear.

The Consumer Price Index rose 3.7% during the month of September. This closely watched metric is still well ahead of the Federal Reserve's long-run 2% target, a level last seen in early 2021. And it marked an acceleration from August.

It's impossible to know when inflation will cool down. Investors are forced to deal with this reality. History says in this type of environment, it's a smart move to own companies that can do this one thing consistently.

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