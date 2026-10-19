The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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19.10.2026 22:33:00
Inflation Just Spooked the Market -- But There's Still Good News for Patient Investors
The Bureau of Labor Statistics released another gloomy inflation report last week. The overall Consumer Price Index (CPI) rose 0.6% in September and 3.7% year-over-year, up from 0.4% and 3.4% in last month's report.
This was market-moving news. The odds for Federal Reserve interest rate hikes ticked up, discouraging debt-fueled investments and pressuring the margins in corporate earnings reports. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 1.1% that day while the volatile Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) took a 1.8% hit.
That's the bad news. I should have asked you to take a seat before reading that bit. But I can make up for the nerve-rattling inflation data and Fed rate predictions.
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