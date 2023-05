Inflation - Lebensmittelgipfel am Montag soll Antworten liefern

Der von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigte Lebensmittelgipfel mit Branchenvertretern findet kommenden Montag im Sozialministerium statt. Start ist um 08.30 Uhr, Statements sind für 10.40 Uhr vorgesehen. Thema sind die stark gestiegenen Supermarktpreise. Mit dabei sind auch Vizekanzler Kogler (Grüne) und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Geladen sind Vertreter des Lebensmittelhandels und weitere Expertinnen und Experten.

Kogler, Rauch und Totschnig wollen die Ursachen für die Preissteigerungen diskutieren und mögliche Lösungsansätze finden. Rauch hatte in den vergangenen Wochen mehrfach kritisiert, dass bei Lebensmittelpreisen die Teuerung überdurchschnittlich sei. So sei die Inflation gesamt im März bei 9,2 Prozent gelegen. Für Lebensmittel habe sie aber 14,5 Prozent betragen. Zudem gebe es in Österreich deutlich höhere Preise als in Deutschland, so der Sozialminister.

Für den Handel sind die Lebensmittelpreise in Deutschland und Österreich nur bedingt vergleichbar. Handelsvertreter verwiesen auf unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, andere Lohnkosten, höhere Transportkosten, mehr regionale und Bio-Lebensmittel in Österreich und eine kleinstrukturierte Landwirtschaft. Auch würden internationale Markenkonzerne in Österreich - einem Markt mit weniger Mengenvolumen - höhere Einstandspreise verlangen als in Deutschland. Landwirtschaftsvertreter verwiesen auch auf die höchste Anzahl an Supermärkten in Österreich im EU-Vergleich pro 100.000 Einwohner.

In den letzten 30 Jahren ist es in Österreich zu einer starken Konzentration bei Supermarktketten gekommen. Ursache dafür waren die Insolvenzen von Konsum (1995) und Zielpunkt (2015) sowie der Verkauf der Meinl- und PAM-PAM-Supermärkte (1999).

Die drei größten Lebensmitteleinzelhändler, Spar, Rewe und Hofer, nahmen laut dem Marktforscher RegioData zusammen zuletzt etwa 84 Prozent des gesamten Marktes ein. Inkludiert man die Nummer 4 und 5, Lidl und M-Preis, kommt der Lebensmittelhandel auf einen Konzentrationsgrad von 95 Prozent. Es bleibe "wenig Spielraum für die restlichen Marktteilnehmer", so Regioplan.

Die Branche ist schon unter verstärkter Beobachtung der Wettbewerbshüter. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) startete im Oktober 2022 eine Branchenuntersuchung im Lebensmittelsektor. Mitte März erging eine Online-Befragung an 1.500 Lieferanten der vier größten österreichischen Lebensmitteleinzelhändler. Weiters schickte die BWB an Lebensmitteleinzelhändler Auskunftsverlangen zu Geschäftsdaten. Neben dem Lebensmittelhandel untersuchen die Wettbewerbshüter auch die vorgelagerte Stufe der Lebensmittelverarbeitung. Die Untersuchung des Lebensmittelsektors dauert laut BWB voraussichtlich bis Herbst 2023.

cri/cs/stf