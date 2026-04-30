HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
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30.04.2026 14:35:00
Inflation rate leaps to nearly 3-year high after Iran war. The Fed’s hands are now tied.
A key measure of inflation used by the Federal Reserve to set interest rates posted the biggest increase in March in almost three years, marking another major hurdle for a resilient but harried U.S. economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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