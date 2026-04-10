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10.04.2026 12:55:00

Inflation Recently Did Something It Hasn't Done Since April 2021, and It Could Spell Trouble for the Stock Market

The U.S. Federal Reserve has a dual mandate. It aims to keep the inflation rate steady at around 2% per year, as measured by the core Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE), and to keep the economy running at full employment, although policymakers don't have a specific target for the unemployment rate.The Fed will adjust the federal funds rate (overnight interest rate) to achieve those goals. It has cut rates six times since September 2024, for example, because core PCE declined significantly from its 2022 peak. However, that progress is now in jeopardy.The core PCE recently ticked higher for two straight months to an annualized rate of 3.1%. While it was above 3% as recently as April 2024, it was trending lower back then. It hasn't broken the 3% barrier to the upside since April 2021 -- and if this trend continues, the Fed might be forced to raise interest rates. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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