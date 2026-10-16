Inflation Rose to 3.7% in September. Is It Time to Sell the S&P 500?

Inflation's running hot again. The Bureau of Labor Statistics said on Wednesday, Oct. 14, that the consumer price index climbed 3.7% in the 12 months through September, up from a 3.4% pace for August.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slid about 1.1% that day, finishing near 7,719.

Much of the jump came from energy. Gasoline prices climbed 9.1% in September alone, accounting for over half the month's total increase.

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