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02.10.2026 09:16:00
Inflation stieg im September laut Schnellschätzung auf 3,6 Prozent
Die Teuerung ist im September weiter angestiegen. Treibstoff- und Heizölpreise sind weiterhin Inflationstreiber und erhöhten die Inflationsrate voraussichtlich auf 3,6 Prozent, ergab eine Schnellschätzung der Statistik Austria vom Freitag. Im August hatte sie noch 3,2 Prozent betragen.
"Der Anstieg von 0,4 Prozentpunkten ist zur Gänze auf die gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen. Energie insgesamt verteuerte sich im Jahresvergleich um 14,5 Prozent, nach einem Plus von 9,9 Prozent im August", so Manuela Lenk, Generaldirektorin der Statistik Austria.
(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1221-26) kan/ivn
WEB http://www.statistik.at/
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