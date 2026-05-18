Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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18.05.2026 18:22:00
Inflation Still Stings for Retirees. Here's How to Keep Up.
Many of us remember that a few years ago, inflation was an absolute beast. Unfortunately, it continues to be a problem today.In April, the Consumer Price Index rose 3.8% on an annual basis. And while much of that increase stemmed from higher gasoline and fuel oil prices, costs were elevated across the board in April.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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