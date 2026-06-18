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18.06.2026 13:41:25
Inflation Will Linger Despite U.S.-Iran Deal, British Officials Warn
Bank of England policymakers kept interest rates on hold, saying the impact of the war in Iran was still a major source of uncertainty for the economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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