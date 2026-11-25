|US-Inflation im Oktober
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25.11.2026 14:34:48
Inflationsdaten aus den USA: Kern-PCE legt im Oktober leicht über den Erwartungen zu
Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise (Kern-PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag um 3,3 (September: 3,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,3 und 3,2 Prozent prognostiziert. Der Kern-PCE-Deflator ist die von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsmessgröße. Der gesamte PCE-Deflator erhöhte sich um ebenfalls 0,3 und 3,8 (3,6) Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,3 und 3,8 Prozent.
DJG/hab/apo
Dow Jones Newswires
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