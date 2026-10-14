|Inflationsdruck steigt
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14.10.2026 14:48:00
Inflationsdaten aus den USA: Teuerung steigt im September stärker als prognostiziert
Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,7 (August: 3,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,6 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,6 Prozent gerechnet.
Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und um 2,6 (2,4) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine Jahresrate von 2,5 Prozent erwartet.
Die Energiepreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 5,2 Prozent, während die Lebensmittelpreise unverändert blieben.
DJG/hab/mgo
Dow Jones Newswires
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