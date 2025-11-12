|
Inflationsrate in Deutschland leicht auf 2,3 Prozent gesunken
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Teuerung in Deutschland hat im Oktober wieder etwas nachgelassen. Nach zwei Monaten mit anziehenden Inflationsraten errechnete das Statistische Bundesamt für Oktober anhand vorläufiger Daten eine Steigerung der Verbraucherpreise um 2,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat. Im September hatte sich das Leben hierzulande mit 2,4 Prozent Inflation so stark verteuert wie nie in diesem Jahr.
An diesem Mittwoch (08.00 Uhr) veröffentlichen die Wiesbadener Statistiker die Einzelheiten zur Entwicklung der Teuerung im Oktober. Den vorläufigen Berechnungen zufolge stiegen die Verbraucherpreise von September auf Oktober des laufenden Jahres um 0,3 Prozent.
Je höher die Inflationsrate, desto geringer die Kaufkraft der Menschen: Sie können sich für einen Euro dann weniger leisten. Während die Preise für Dienstleistungen und Lebensmittel seit Monaten teils deutlich höher sind als ein Jahr zuvor, war Energie zuletzt günstiger als vor Jahresfrist./ben/DP/jha
