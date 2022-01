Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen bei 5,1 Prozent

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Alltag ist deutlich teurer geworden. Die Inflationsrate lag in Nordrhein-Westfalen im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 5,1 Prozent, wie das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mitteilte. Noch vor einem Jahr hatte die NRW-Inflationsrate nur bei 1,0 Prozent gelegen.

Vor allem Heizöl (plus 35,6 Prozent), Strom (17,1 Prozent) und Tanken (Diesel 26,1 Prozent; Benzin 21 Prozent) wurden binnen 12 Monaten deutlich teurer. Auch bei Gemüse (9,3 Prozent) und Brot (6,1 Prozent) zogen die Preise an. Etwas günstiger waren Klamotten zu haben: Für Damenkleidung errechneten die Statistiker ein Preisminus von 4,3 Prozent und für Herrenkleidung von 1,1 Prozent./wdw/DP/bgf