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30.07.2026 11:27:38
Inflationsrate in Sachsen deutlich gestiegen
KAMENZ (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Sachsen ziehen wieder an. Die Inflationsrate lag im Juli bei 2,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Kamenz auf Grundlage vorläufiger Daten berichtete. Im Juni hatte der Wert 2,3 Prozent betragen.
Die Preisentwicklung war in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich. An den Tankstellen mussten die Autofahrerinnen und Autofahrer 21,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat zahlen. Auch die Preise für Alkohol und Tabak legten zu - um 4,8 Prozent im Jahresvergleich. Dagegen erhöhten sich die Nahrungsmittelpreise nur leicht um 0,7 Prozent.
Vor dem Beginn des neuen Schuljahres stiegen auch die Preise für Zeichenmaterialien (2,8 Prozent), Schul- und Lehrbücher (2,3 Prozent) sowie für Füller und Kugelschreiber (8,9 Prozent). Bekleidung wurde dagegen in der Zeit sommerlicher Rabattaktionen 2,3 Prozent günstiger./bz/DP/zb
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