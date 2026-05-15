Inflection Point Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Inflection Point Acquisition gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Inflection Point Acquisition ein Ergebnis je Aktie von 0,620 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at