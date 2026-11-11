Inflection Point Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inflection Point Acquisition hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Inflection Point Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,640 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at