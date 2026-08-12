Inflection Point Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inflection Point Acquisition hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Inflection Point Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -1,540 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at